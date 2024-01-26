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Murat Kurum, Kanal İstanbul'u neden es geçti? Yakın çevresinden açıklama var

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Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum dün vaatlerini açıkladı. 2 buçuk saat süren sunumda tartışmalara neden olan Kanal İstanbul projesinden bahsedilmemesi dikkat çekti. Kurum'un yakın çevresi bu konuya, "Öncelikli bir konu değil, daha önce açıklandığı için yeni bir vaat olarak sunulamazdı" sözleriyle açıklık getirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, AK Parti Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu Tanıtım Toplantısı'nda, ulaşım, kentsel dönüşüm ve çevre ile ilgili projelerini açıkladı. Kurum'un açıklamasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Çılgın projem" dediği ve tartışmalara neden olan Kanal İstanbul projesine değinmemesi dikkat çekti.

KANAL İSTANBUL'A KONUŞMASINDA YER VERMEDİ

Vaatlerini açıklarken ulaşımdan depreme, kentsel dönüşümden emeklilere kadar birçok noktada İstanbul'un sorunlarına değinen Murat Kurum, dün yaklaşık 2 buçuk saatlik bir konuşma yaptı. Ancak Kurum'un Kanal İstanbul projesinden hiç bahsetmemesi dikkatlerden kaçmadı. HaberTürk'ten Nagehan Alçı'nın aktardığına göre Kurum'un yakın çevresinin bu konuyla ilgili olarak "Öncelikli bir konu değil, daha önce açıklandığı için yeni bir vaat olarak sunulamazdı" sözleriyle açıklık getirdi." dediği öğrenildi.

"ÖNCELİK SIRALAMASI OLACAK" DEMİŞTİ

Kurum daha önce Kanal İstanbul'la ilgili olarak, "İstanbul'un gündeminde olmayan hiçbir şey bizim gündemimizde olmayacak dedik. Bunu ifade ettik. İstanbul halkı neyi istiyorsa, neyi bekliyorsa biz de hep onların isteği ve dilekleri doğrultusunda çalışacağız ve bu beklentileri karşılayacak projeler yapacağız. Öncelik sıralaması olacak." demişti.

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
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Yorumlar (3)

sade vatandaş:

yemeği yemek için sofranın başına oturmak lazım beş yıl önce çok üzücü,elim bir olay sonucu sofradan kalkmak zorunda kalınılmıştı o yüzden sofraya oturabilmek için ne yiyeceğini söylemiyorlar zaten o sofraya oturabilecekleride meçhul ancak misafir olarak oturabilirler misafirde umduğunu değil bulduğunu yer

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Osman Tokgonul:

Öyle bir proje olmayacak ki , bahsetsin ! Cep deliiikk, cepken delik . Hem para yok , hem de o projeyi yapacak yüklenici firma yok . Ben öyle algılıyorum .

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ekaf paseh:

niye hemen hazirandan başlıyoruz demiştiniz yemeye paramız yok millete yalı kazandıracak projemiz var

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