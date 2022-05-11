"Mültecileri gönderemeyeceksiniz" diyen Erdoğan'dan yeni çıkış: Bunu duyunca hepsi gönül huzuru içine giriyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

"Mültecileri gönderemeyeceksiniz" diyen Erdoğan'dan yeni çıkış: Bunu duyunca hepsi gönül huzuru içine giriyor

Haberler.com - Olgun Kızıltepe - Politika
 - Güncelleme:

Son dönemlerde alevlenen mülteci tartışmalarıyla ilgili yeni bir çıkışa imza atan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz bu görevde olduğumuz sürece Bay Kemal, yandaşların da dahil hepinize sesleniyorum; siz bu kardeşlerimizi bu ülkeden geri gönderemeyeceksiniz. Şu an itibarıyla da bunu öğrenen, duyan, gerek Suriyeli gerek Iraklı, Afgan hepsi gönül huzuru içine giriyorlar" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

"GÖREVDE OLDUĞUMUZ SÜRECE ONLARI İTMEYİZ"

Ülkenin en gündem konularından biri olan sığınmacı tartışmalarına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, dikkat çeken açıklamalar yaptı. Geçtiğimiz günlerde dediği "Ülkemizde muhacir olarak bulunan insanları ne Bay Kemal'in, ne yandaşlarının dedikleriyle bu görevde olduğumuz sürece bu ülkeden asla geri itmeyiz, ötelemeyiz." ifadelerini kullandı.

"SİLAH DAYAYARAK DÜŞMANA TESLİM ETMEYİZ"

Konuşmasında sığınmacıları her fırsatta iktidara geldiklerinde göndereceklerini söyleyen Kılıçdaroğlu'na da yüklenen Cumhurbaşkanı, "Bay Kemal senin dün söylediğin bugün yoktur. Ama biz farklı bir medeniyetten geliyoruz. Bu medeniyette muhacirlik, ensarlık var. 'Ölümden ölüm beğen' diyenlerin kovduğu, bize sığınan kardeşlerimize kapılarımızı nasıl açtıysak bundan sonra da aynı şekilde korumaya devam edeceğiz. Bu kardeşlerimizden kendi tasarruflarıyla, insiyatifleriyle geri dönmek isteyenler olduğunda zaten onlar geri döneceklerdir. Ama biz onları asla silahla, silah dayayarak düşmana teslim etmeyiz Bay Kemal, bunu böyle bilesin. Biz bu görevde olduğumuz sürece bu kardeşlerimizi bu ülkeden geri gönderemeyeceksiniz. Bunu öğrenen, bunu bilen, bunu duyan Suriyeli, Afgan hepsi bir gönül huzuru içine giriyor. Onların ülkelerinden kaçışları hepsi sadece bir sığınmadır. Bizler bu muhacir kardeşlerimize ensar görevini yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz." dedi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Politika, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (10)

Hek Tor:

Doğru valla, ''Suriyeli, Iraklı, Afgan hepsi gönül huzuru içine giriyorlar''. Türk halkının gönül huzurunun da gönülsüzlük huzurunun da hiç ama hiç önemi yok zaten. Varsa yoksa ''O'' kardeşleriniz. Ülkesinden kaçan, bayramlarda ülkesine korkmadan nasıl gider.

Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
suleyman altıntaş:

Siz göndermeyebilirsiniz ancak millet gönderilmesini istiyor. Millet huzursuz. Siz kendi görüşlerinizi 85 milyonluk Türk halkının üzerinde mi görüyorsunuz ? Türk milletiyle zıtlaşmaya devam edin bu millet kendine yapılan iyiliği de unutmaz kötülüğü de unutmaz.

Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
Karadeniz:

çok doğru söylüyorsunuz siz göndermem deyince huzur buluyorlar ancak TÜRKİYE CUMHURİYETİ vatandaşları, kendi milletiniz huzursuz, huzur kalmadı ne maddi ne manevi

Cevap Yaz 1 9 Yayından Kaldır
Tüm 10 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title