"Mültecileri gönderemeyeceksiniz" diyen Erdoğan'dan yeni çıkış: Bunu duyunca hepsi gönül huzuru içine giriyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

"GÖREVDE OLDUĞUMUZ SÜRECE ONLARI İTMEYİZ"

Ülkenin en gündem konularından biri olan sığınmacı tartışmalarına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, dikkat çeken açıklamalar yaptı. Geçtiğimiz günlerde dediği "Ülkemizde muhacir olarak bulunan insanları ne Bay Kemal'in, ne yandaşlarının dedikleriyle bu görevde olduğumuz sürece bu ülkeden asla geri itmeyiz, ötelemeyiz." ifadelerini kullandı.

"SİLAH DAYAYARAK DÜŞMANA TESLİM ETMEYİZ"

Konuşmasında sığınmacıları her fırsatta iktidara geldiklerinde göndereceklerini söyleyen Kılıçdaroğlu'na da yüklenen Cumhurbaşkanı, "Bay Kemal senin dün söylediğin bugün yoktur. Ama biz farklı bir medeniyetten geliyoruz. Bu medeniyette muhacirlik, ensarlık var. 'Ölümden ölüm beğen' diyenlerin kovduğu, bize sığınan kardeşlerimize kapılarımızı nasıl açtıysak bundan sonra da aynı şekilde korumaya devam edeceğiz. Bu kardeşlerimizden kendi tasarruflarıyla, insiyatifleriyle geri dönmek isteyenler olduğunda zaten onlar geri döneceklerdir. Ama biz onları asla silahla, silah dayayarak düşmana teslim etmeyiz Bay Kemal, bunu böyle bilesin. Biz bu görevde olduğumuz sürece bu kardeşlerimizi bu ülkeden geri gönderemeyeceksiniz. Bunu öğrenen, bunu bilen, bunu duyan Suriyeli, Afgan hepsi bir gönül huzuru içine giriyor. Onların ülkelerinden kaçışları hepsi sadece bir sığınmadır. Bizler bu muhacir kardeşlerimize ensar görevini yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz." dedi.