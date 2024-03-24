BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 15. yılında anma programı düzenlendi

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, vefatının 15. yılında Taceddin Dergahı'ndaki kabri başında anıldı.

Yazıcıoğlu'nun kabrindeki anma programında Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, burada yaptığı konuşmada, seçim gezisi için kiralanan helikopterin 25 Mart 2009'da Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde düşmesi sonucu, Yazıcıoğlu ve yol arkadaşları Erhan Üstündağ, Yüksel Yancı, Murat Çetinkaya ile gazeteci İsmail Güneş'i kaybettiklerini anımsattı.

Yazıcıoğlu'nun bir dava adamı, iyi bir insan olduğunu ve ömrünü buna göre yaşadığını dile getiren Destici, "Biz de ondan sonra aynı şekilde milli iradeye, demokrasiye, hakka ve hukuka uygun şekilde yolumuza devam ediyoruz, edeceğiz." dedi.

Destici, BBP'nin milliyetçi, maneviyatçı ve demokrat çizgide kurulduğunu belirterek, "Şehit lider Muhsin Başkanımız, nerede olması gerekiyorsa oradaydı ve hiçbir zaman siyasi menfaat ya da hayatını öne koyarak yol yürümedi. Hep İslam'ı ve davasını öne koyarak yol yürüdü." diye konuştu.

Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili davanın devam ettiğine dikkati çeken Destici, yeni bir komisyon kurulduğunu ve gelecek günlerde tekrar keşiflerin yapılacağını söyledi.