Muharrem İnce: "Tayyip Erdoğan'ın denge politikasını doğru buluyorum"

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İsrail- Filistin çatışmasına ilişkin, "Tayyip Erdoğan'ın denge politikasını doğru buluyorum" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Ankara'da Bilkent Üniversitesi'nde "Türkiye'de Eğitim" adlı programa katılarak öğrencilerin sorularını yanıtladı. Muharrem İnce, İsrail ve Filistin arasında çatışmaya ilişkin soru üzerine, "Ne Filistinlilere haksızlık edin ne de kendimize. Mesela, Rusya Ukrayna savaşında Kılıçdaroğlu'nun çıkıp açıkça çıkıp Ukrayna'dan yana tavır koymasını doğru bulmuyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın denge politikasını doğru bulduğunu belirten İnce, "Ben bu ülkenin yerli ve milli bir adamıyım, ben Cumhuriyetin bir öğretmeniyim. Ben ülkem için doğru işler yapmak istiyorum. Ben İHA ve SİHA'ları destekliyorum. Ermenistan Azerbaycan savaşında Azerbaycan'a yardım edilmesini destekliyorum. Libya'da olunmasını destekliyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA