Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Muharrem İnce, Ramazan Bayramı'nı köyünde kutladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Bütün Müslümanların bayramını kutluyorum ve bütün insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum." dedi.

Ramazan Bayramı namazını memleketi Yalova merkeze bağlı Elmalık köyündeki camide kılan İnce, cemaatle bayramlaştıktan sonra mezarlığa gitti.

Köy mezarlığında babası, dedesi ve ninesinin aralarında olduğu yakınlarının kabirlerine ziyarette bulunan İnce, annesi Zekiye İnce'nin evine geçerek bayramını kutladı.

Muharrem İnce, gazetecilere, bugüne kadar sadece askerlik yaparken köyde bayram kutlama geleneğini yerine getiremediğini söyledi.

Bunun dışında hep bayram namazlarını köyünde kıldığını belirten İnce, şöyle konuştu:

"Geleneği babam da dedem de bozmamıştı, oğlum da bozmuyor. Ramazan ve Kurban Bayramları bizim için tatil değildir. Ramazan ve Kurban Bayramlarının dini vecibeleri olduğu gibi geleneksel değerleri de vardır. Ben onu korumaya hep devam ettim. Hangi makamda, ister tepede ister aşağıda ister dipte fark etmez, Allah ömür verdiği sürece bunu hep koruyacağım. Bütün Müslümanların bayramını kutluyorum ve bütün insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum."

Kaynak: AA / Politika

Memleket Partisi Ramazan Bayramı Muharrem İnce Yaşam Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

2024 Yerel Seçimlerde en başarılı milletvekilleri açıklandı! AK Parti, CHP, MHP ve DEM Parti'li milletvekilleri kimler? Bayramda eczaneler açık mı, kapalı mı 2024? Ramazan Bayramında hastaneler ve eczaneler çalışıyor mu? BAYRAM MESAJLARI RESİMLİ 2024 | Ramazan Bayramı Sözleri ve Mesajları! En güzel, Dualı, Anlamlı, Kısa Bayram Mesajları… Bayramda yağmur yağacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer iller bayramda hava nasıl? Ramazan Bayramı 1.2.3. gün hava durumu! Samsun bayram namazı saat kaçta 2024? Samsun bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Kayseri bayram namazı saat kaçta 2024? Kayseri bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Manisa bayram namazı saat kaçta 2024? Manisa bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Kocaeli bayram namazı saat kaçta 2024? Kocaeli bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Şanlıurfa bayram namazı saat kaçta 2024? Şanlıurfa bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Konya bayram namazı saat kaçta 2024? Konya bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Bursa bayram namazı saat kaçta 2024? Bursa bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı İzmir bayram namazı saat kaçta 2024? İzmir bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Ankara bayram namazı saat kaçta 2024? Ankara bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı İstanbul bayram namazı saat kaçta 2024? İstanbul bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı! Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 9-10 Nisan benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title