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Muharrem İnce paylaşımlarıyla ilgili soruşturmada 12 şüpheli adliyede

Muharrem İnce paylaşımlarıyla ilgili soruşturmada 12 şüpheli adliyede

Politika Haberleri

MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımlara ilişkin başlatılan soruşturmada 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.

MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımlara ilişkin başlatılan soruşturmada 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, sosyal medyada hakkında yapılan paylaşımların ardından cumhurbaşkanı adaylığından çekilirken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu paylaşımlarla ilgili soruşturma başlattı. 'Şantaj', 'tehdit', 'belgede sahtecilik', 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma', 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlarından resen yürütülen soruşturma kapsamında 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 12'si gözaltına alındı, 1 kişi aranırken, yurt dışında bulunan 4'ü hakkında yakalama emri talep edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 12 şüpheli, sabah adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin savcılıktaki sorguları sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tuğba Sır - Politika

Ankara Başsavcılığı Memleket Partisi Muharrem İnce Politika Haberler

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