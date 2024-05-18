Muharrem İnce, genel merkez binasının kapısına kilit vurdu

Yerel seçimlerde Türkiye genelinde yüzde 0.17 oy alan Muharrem İnce'nin Genel Başkanı olduğu Memleket Partisi küçülüyor. Partinin Ankara'daki Genel Merkez binası boşaltılarak kapatıldı ve kapısına da kilit asıldı. Memleket Partisi'nin bu kararı tasarruf amacıyla aldığı ve Etimesgut semtinde küçük bir ofise taşınacağı bildirildi.

"MASRAFLARIMIZI KISA KARARI ALDIK"

MP Genel Başkanı Muharrem İnce de yaptığı açıklamada "Hazine'den yardım alamıyoruz ve üyelerin bağışları ile ayakta durmaya çalışıyoruz. Masraflarımızı mümkün olduğunca kısma kararı aldık. İletişim olanağının arttığı dijital çağda siyaset yapmanın araçlarının da değişmesi bir zorunluluk" ifadelerine yer verdi.

"DİJİTAL PLATFORMDA VARLIĞIMIZI ARTIRACAĞIZ"

Açıklamasının devamında "Parti binalarını küçültüp dijital platformlardaki varlığımızı arttıracağız" diyen İnce, şöyle devam etti: "Gönlü bizimle olan gençlerin, kadınların partiye daha fazla katılımını sağlayıp siyaset sahnesindeki varlığımızı da güçlendireceğiz. Atatürk'ün yolunda; Akıl, Ahlak ve Adalet demeye devam edeceğiz. Türkiye'nin çoban ateşini söndürmeyecek, yaşama sevincini ve geleceğe olan ümidimizi hep canlı tutacağız."

3 YIL DAYANABİLDİLER

Sözcü'de yer alan habere göre; Muharrem İnce, gençlik kollarından itibaren görev aldığı ve Cumhurbaşkanı adayı da olduğu CHP'den ayrılıp 17 Mayıs 2021'de Memleket Partisi'ni kurdu. Parti aradan geçen 3 yılın ardından 17 Mayıs 2024 tarihinde küçülme kararını uygulamaya başladı. İnce, X hesabından paylaştığı seçimlere yönelik yazısında seçimlerde bir hata yapmadıklarını, halkın kutuplaştığını belirtti.

GENEL MERKEZ DAHA KÜÇÜK BİR OFİSE TAŞINACAK

Memleket Partisi'nde genel merkez boşaltıldı, kapısına kilit asıldı. İnce'nin "bir otobüsle yollara çıkıyorum" dediği partinin otobüsünden de partinin logoları söküldü. Genel Merkez Etimesgut semtinde daha küçük bir ofiste faaliyetlerini sürdürecek.