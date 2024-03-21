Muharrem İnce, Denizli'ye gelerek esnaf ziyaretleri yaptı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, aday tanıtım ve esnaf ziyareti için Denizli'ye geldi.

29 Mart yerel seçimleri yaklaşırken, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce Denizli'ye geldi. Program kapsamında kentte ilk olarak Karahayıt'ta esnafı ziyaret eden İnce, ardından şehrin en işlek caddesi olan Çınar Meydanı'nda esnafı selamladı. Vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çekilen İnce, son olarak Kampüs bölgesine giderek esnafla bir araya geldi. - DENİZLİ