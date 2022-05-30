Muharrem İnce'den Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'a sürpriz ziyaret - Haberler

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Muharrem İnce'den Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'a sürpriz ziyaret

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Politika
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Muharrem İnce'den Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'a sürpriz ziyaret

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı ziyarete gidiyor. İki partinin kurmaylarının katılacağı görüşme, öğleden sonra saat 13.30'da başlayacak.

Muharrem İnce'nin Memleket Partisi'nden Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi'ne kulisleri hareketlendiren bir ziyaret gerçekleştirilecek.

MEMLEKET PARTİSİ HEYETİNDE KİMLER VAR?

Memleket Partisi heyetinde Muharrem İnce'nin yanı sıra, Genel Başkanvekili Gaye Usluer, Genel Sekreter Hakki Akalın, Genel Başkan Yardımcısı Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, Genel Başkan Yardımcısı Yalova Milletvekili Özcan Özel, Genel Başkan Yardımcısı Nurdan Şahin Demirbağ, Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Dudu yer alacak.

ÖZDAĞ'IN KURMAYLARI DA KATILACAK

Zafer Partisi'nde ise Ümit Özdağ haricinde ziyarete; Genel Sekreter Cezmi Polat, Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Şükrü Sina Gürel, Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Yücel, Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Lütfü Şahsuvaroğlu, Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülümser Heper, Kadın ve Çocuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sevda Özbek yer alacak. Görüşmenin öğleden sonra 13.30'da gerçekleşmesi bekleniyor.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

Memleket Partisi Muharrem İnce Zafer Partisi Ümit Özdağ Politika Güncel Haberler

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