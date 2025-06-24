Muharrem İnce, CHP'ye Geri Döndü

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 4,5 yıl aradan sonra CHP'ye geri döndü. CHP'nin grup toplantısında Özgür Özel ile birlikte yer aldı ve dönüşünün bir kucaklaşma olduğunu ifade etti.

Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) 2021 yılında ayrılan ardından Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, CHP'ye döndü.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 4,5 yıl aradan sonra CHP'ye geri döndü. CHP'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleştirilen grup toplantısına CHP lideri Özel ile Muharrem İnce birlikte geldi. İnce'ye CHP rozeti takması beklenen Özgür Özel ise bu konuda "Normalde Muharrem İnce'ye rozet takmam lazım ama dedim ki; 'Ben Muharrem İnce'ye rozet takamam. Çünkü onun rozeti anlına takılı zaten doğduğundan beri" ifadelerini kullandı.

"Ayrılıklar bazen kırgınlıktan olur, bazen de umudu başka yollarda aramakla olur"

İnce ise kürsüde söz alarak, "Ben bugün buraya bir kibirle gelemdim, düşmanlıkla da gelemdim. Ben bugün buraya kişisel bir hesapla da gelemedim. Ben bugün buraya Genel Başkanımız Özgür Özel'in samimi içten bir davetiyle geldim. Ayrılıklar bazen kırgınlıktan olur, bazen de umudu başka yollarda aramakla olur. Benim bugün buraya gelişim bir geri dönüş değildir. Benim bugün buraya gelişim bir kucaklaşmadır bir sarılmadır bir hasret gidermedir" diye konuştu.

2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı oldu

2014 ve 2018 yıllarında Cumhuriyet Halk Partisi kurultaylarında genel başkan adayı olan Muharrem İnce, 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak yarıştı. Aynı yılın sonlarına doğru partideki rahatsızlıklarını kamuoyuyla paylaşan İnce, 4 Eylül 2020'de Memleket Hareketi'ni başlattı. Bu adımın ardından, 8 Şubat 2021 tarihinde CHP'den istifa etti. Yaklaşık beş ay sonra, 17 Mayıs 2021'de ise Memleket Partisi'ni kurdu.

İnce, siyasi kariyerine 2002 öncesinde CHP Yalova İl Başkanı olarak başladı. 2002-2018 yılları arasında Yalova Milletvekilliği yaptı. Ayrıca, 2010 ile 2014 yılları arasında CHP TBMM Grup Başkanvekilliği görevini yürüttü. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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