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"Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?" anketi! Çıkan sonuç Özel'i de İmamoğlu'nu da üzecek

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Erken seçim tartışmalarının yaşandığı şu günlerde yapılan ankette vatandaşlara "Yapılacak ilk cumhurbaşkanlığı seçiminde muhalefetin adayı kim olmalıdır?" sorusu yöneltildi. Anketten çıkan sonuca göre; ABB Başkanı Mansur Yavaş, CHP lideri Özel'i ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu geride bırakarak zirveye oturdu.

Özellikle muhalefet kanadında sıklıkla dillendirilmeye başlanan erken seçim tartışmaları devam ederken anket şirketleri de araştırmalarına hız vermeye başladı. Son olarak AREA Araştırma Şirketi, Türkiye'de Siyasi Durum Araştırması'nda katılımcılara "Yapılacak ilk cumhurbaşkanlığı seçiminde muhalefetin adayı kim olmalıdır?" sorusunu yöneltti.

MANSUR YAVAŞ BİRİNCİ SIRADA

Açık uçlu formatında sorulan soruya yüzde 25.3'lük kesim Mansur Yavaş yanıtını verdi. Yavaş'ı ise yüzde 19.6 ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu takip etti. İmamoğlu'ndan sonra yüzde 7.8 ile üçüncü sırada CHP lideri Özgür Özel yer aldı. YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın ise yüzde 2.1 oranla dördüncü olması dikkat çekti.

ERKEN SEÇİM OLMALI MI?

4-7 Temmuz 2024 tarihleri arasında 18 yaş ve üzeri 2 bin 56 kişiyle yapılan anket çalışmasında "Sizce erken genel seçim olmalı mıdır?" sorusuna yüzde 53,3 evet cevabını verdi. Çoğunluğun erken seçim istediği ankette hayır cevabını verenlerin oranı da yüzde 41,2 oldu. Yüzde 5,5 ise fikir belirtmedi.

ESAD'LA GÖRÜŞÜLMELİ Mİ?

Suriyeli sığınmacı sorununun çözümü için hükümetin Suriye'deki rejimin başkanı Beşar Esad ile görüşmesi gerektiğini belirtenlerin oranı yüzde 85,4 oldu. Görüşmemesi gerektiğini belirtenlerin oranı yüzde 8,5 iken yüzde 6,1 fikir belirtmedi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika

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Yorumlar (10)

vatandaş:

mansur yavaş sağ kesime de hitap eden biri. doğru tercih olur. üzülecek bir şey yok gerçek bu.

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umut mergen:

MANSUR YAVAŞ SECIM FILAN KAZANAMAZ ANKARADA ANCA KAZANIR EMREMDEN BAŞKA KAZANACAK ADAY YOK HER KESIMDEN OY ALIYOR ADAM

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Umut Yağcı:

Aynen silhonun tayfadan da oy alıyor o :)

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Hayrullah Karakuş:

Mahsun hepsini tokatlar

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Alkurt:

MANSUR YAVAS, TEK GECERIM

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Hamit Gündoğdu:

Bundan sonra yerel ve genel seçimlerde oy kullanmamaya kesin kararlıyım.. çünkü yok birbirlerinden farkları yorulmaya deymez... Ancak bazı insanlar doğruluğu ve dürüstlüğü ile milletin sevgisini kazanır.. bu da sn. Mansur Yavaş beydir.. hangi partiden aday olması da önemli değil.. zamanı gelsin oyum Mansur Yavaş beye olacaktır.

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Abdullah Atik:

Kim gelirse gelsin inanıyorumki çok daha iyi olacak, ,artık bıkkınlık geldi piyasalarda istikrar diye bişey kalmadı esnaf masrafları karşılayamaz hale geldi sermayeden yiyor hayırlısı diyelim ..

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zırzop:

Mansuru beyi ekrem beyde özel bey de ikiside istemez

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Murat:

istemezlerse sonuçlarına katlanırlar.

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Ömer Can:

geleceği Allahtan başka bilen yok kimse şimdiden kendisini cumuhurun başı olarak görmesin

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