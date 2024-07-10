'Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?' anketi! Çıkan sonuç Özel'i de İmamoğlu'nu da üzecek

Özellikle muhalefet kanadında sıklıkla dillendirilmeye başlanan erken seçim tartışmaları devam ederken anket şirketleri de araştırmalarına hız vermeye başladı. Son olarak AREA Araştırma Şirketi, Türkiye'de Siyasi Durum Araştırması'nda katılımcılara "Yapılacak ilk cumhurbaşkanlığı seçiminde muhalefetin adayı kim olmalıdır?" sorusunu yöneltti.

MANSUR YAVAŞ BİRİNCİ SIRADA

Açık uçlu formatında sorulan soruya yüzde 25.3'lük kesim Mansur Yavaş yanıtını verdi. Yavaş'ı ise yüzde 19.6 ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu takip etti. İmamoğlu'ndan sonra yüzde 7.8 ile üçüncü sırada CHP lideri Özgür Özel yer aldı. YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın ise yüzde 2.1 oranla dördüncü olması dikkat çekti.

ERKEN SEÇİM OLMALI MI?

4-7 Temmuz 2024 tarihleri arasında 18 yaş ve üzeri 2 bin 56 kişiyle yapılan anket çalışmasında "Sizce erken genel seçim olmalı mıdır?" sorusuna yüzde 53,3 evet cevabını verdi. Çoğunluğun erken seçim istediği ankette hayır cevabını verenlerin oranı da yüzde 41,2 oldu. Yüzde 5,5 ise fikir belirtmedi.

ESAD'LA GÖRÜŞÜLMELİ Mİ?

Suriyeli sığınmacı sorununun çözümü için hükümetin Suriye'deki rejimin başkanı Beşar Esad ile görüşmesi gerektiğini belirtenlerin oranı yüzde 85,4 oldu. Görüşmemesi gerektiğini belirtenlerin oranı yüzde 8,5 iken yüzde 6,1 fikir belirtmedi.