Haberler

Mücahit Arınç'tan İlksen Özalper'e Tebrik Mesajı

Mücahit Arınç'tan İlksen Özalper'e Tebrik Mesajı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Arınç, CHP'nin Manisa İl Kongresi'nde yeniden başkan seçilen İlksen Özalper'i tebrik ederek, güçlü bir muhalefetin demokrasinin vazgeçilmez unsuru olduğunu vurguladı.

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Mücahit Arınç, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 39. Olağan Manisa İl Kongresi'nde yeniden il başkanlığına seçilen İlksen Özalper'i tebrik etti.

Yaptığı açıklamada, demokrasinin ve güçlü bir muhalefetin siyasal sistemin vazgeçilmez unsurları olduğuna dikkat çeken Arınç, şu ifadeleri kullandı: "Demokrasinin sağlıklı işlemesi, farklı görüşlerin temsil edilmesi ve bu görüşlerin millet iradesi çerçevesinde rekabet edebilmesiyle mümkündür. Biz, iktidar partisi olarak güçlü bir muhalefetin de ülkemiz için bir zenginlik olduğuna inanıyoruz"

CHP İl Başkanı İlksen Özalper'i özelde de tebrik ettiğini belirten Arınç, Manisa'nın geleceği adına ortak aklın önemini vurgulayarak, "İlksen Özalper'i yeniden seçilmesi dolayısıyla tebrik ediyor, Manisa'mızın gelişimi, huzuru ve refahı için tüm siyasi partilerle her zeminde yapıcı bir iş birliği içinde olmaya hazır olduğumuzu ifade ediyorum. Manisa, ortak gayretlerle daha güçlü bir şehir haline gelecektir. Farklı siyasi görüşlerimiz olsa da hepimizin ortak paydası Manisa'dır. Bu şehre hizmet etmek, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak ve geleceğe umutla bakan bir Manisa inşa etmek için diyaloğu ve iş birliğini sürdüreceğiz" dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Hiç kimse polisimize 'düşman' deme alçaklığına cüret edemez

Polisimize "Düşman" denmesine Bakan Yerlikaya'nın tepkisi sert oldu
Son cumhurbaşkanlığı seçim anketi: Birinci ile ikinci arasında 20 puan fark var

Son seçim anketinde birinci ile ikinci arasında 20 puan fark var
Divan otellerinin genel müdürü Murat Tomruk ifadeye götürüldü

Koç Holding'e bağlı otellerin genel müdürü ifadeye götürüldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hülya Avşar'dan Sergen Yalçın'a tam destek

Taraftar tepkili, camia karışık! Hülya Avşar'dan sürpriz çıkış
Kenan İmirzalıoğlu'nun 'Aile Bir İmtihandır' dizisindeki babası belli oldu

Babasını canlandıracak isim belli oldu! Partneri çok tanıdık
Fenerbahçe taraftarını çıldırtan futbolcudan maç sonuna damga vuran hareket

Taraftarı çıldırtan futbolcudan maç sonuna damga vuran hareket
İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir ilişkisi resmi olarak sona erdi

3 yıllık evlilik bitti! Ünlü çiftten herkesi şaşırtan açıklama
Hülya Avşar'dan Sergen Yalçın'a tam destek

Taraftar tepkili, camia karışık! Hülya Avşar'dan sürpriz çıkış
80 yaşlarındaki 3 arkadaşın alem gecesi hastanede bitti

80'lik 3 arkadaşın alem gecesi hastanede bitti
O isme beğeni yağıyor! Sahalarda görmek istediğimiz hareketler

Ülkenin konuştuğu pozisyon: Sezonu kapatabilirdi
İnternette küresel kriz! Birçok uygulama ve siteye girilemiyor

İnternette küresel kriz! Birçok uygulama ve siteye girilemiyor
Asgari ücrette gözler yarınki toplantıda! İşte nokta atışı bilen bankanın tahmini

Kritik gün yarın! İşte nokta atışı bilen bankanın tahmini
İran'ı karıştıran düğün görüntüsü

Sızdırılan görüntü şeriatla yönetilen komşu ülkeyi fena karıştırdı
Yeni haftaya süper başlangıç! İşte altın fiyatlarında son durum

Yeni haftaya süper başlangıç! İşte altın fiyatlarında son durum
Fatih Ürek'in sağlık durumu nasıl? Yakın arkadaşından yeni açıklama

Sanat camiası diken üstünde! Yakın arkadaşı son durumunu açıkladı
KKTC'li gazeteciden canlı yayında skandal çıkış: Türkiye büyükelçisi yarın geri çekilmeli

KKTC'li gazeteciden canlı yayında skandal Türkiye çağrısı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.