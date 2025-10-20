Mücahit Arınç'tan İlksen Özalper'e Tebrik Mesajı

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Mücahit Arınç, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 39. Olağan Manisa İl Kongresi'nde yeniden il başkanlığına seçilen İlksen Özalper'i tebrik etti.

Yaptığı açıklamada, demokrasinin ve güçlü bir muhalefetin siyasal sistemin vazgeçilmez unsurları olduğuna dikkat çeken Arınç, şu ifadeleri kullandı: "Demokrasinin sağlıklı işlemesi, farklı görüşlerin temsil edilmesi ve bu görüşlerin millet iradesi çerçevesinde rekabet edebilmesiyle mümkündür. Biz, iktidar partisi olarak güçlü bir muhalefetin de ülkemiz için bir zenginlik olduğuna inanıyoruz"

CHP İl Başkanı İlksen Özalper'i özelde de tebrik ettiğini belirten Arınç, Manisa'nın geleceği adına ortak aklın önemini vurgulayarak, "İlksen Özalper'i yeniden seçilmesi dolayısıyla tebrik ediyor, Manisa'mızın gelişimi, huzuru ve refahı için tüm siyasi partilerle her zeminde yapıcı bir iş birliği içinde olmaya hazır olduğumuzu ifade ediyorum. Manisa, ortak gayretlerle daha güçlü bir şehir haline gelecektir. Farklı siyasi görüşlerimiz olsa da hepimizin ortak paydası Manisa'dır. Bu şehre hizmet etmek, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak ve geleceğe umutla bakan bir Manisa inşa etmek için diyaloğu ve iş birliğini sürdüreceğiz" dedi. - MANİSA