Haberler

MSB: "İran'dan Türk hava sahsına giren balistik mühimmat Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirilmiştir."

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MSB: "İran'dan Türk hava sahsına giren balistik mühimmat Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirilmiştir.

MSB: " İran'dan Türk hava sahsına giren balistik mühimmat Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirilmiştir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
MSB: İran'dan ateşlenen bir füze daha imha edildi

İran'dan Türkiye'ye bir füze daha! Akıbeti yine aynı oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran medyasında çıkan habere bakın: İki ülkenin bayrağıyla servis edildi

İran medyasında çıkan habere bakın
Göksel'i gören tanıyamadı! Son görüntülerine yorum yağıyor

Ünlü şarkıcı gören tanıyamadı! Son görüntülerine yorum yağıyor
Takımı inanılmazı başarınca saçını kesmek zorunda kaldı

Büyük konuşmanın bedelini fena ödedi!
İran, İsrail'i fena avladı! İşte bölgeden gelen görüntüler

Netanyahu'nun gizlemeye çalıştığı büyük yıkım böyle görüntülendi
İran medyasında çıkan habere bakın: İki ülkenin bayrağıyla servis edildi

İran medyasında çıkan habere bakın
Kavurma yapılan atın sahibi konuştu: Hayır yapmak isterken kötülüğe vesile olduk

Kavurma yapılan atın sahibi konuştu: Hayır yapmak isterken...
Görüntüye tepki yağıyor: Hastasıyla tartışan doktordan skandal sözler

Görüntüye tepki yağıyor: Hastasıyla tartışan doktordan skandal sözler