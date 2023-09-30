MSB, Gaziler Günü için Davraz Dağı'na tırmanış gerçekleştirdi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığı tarafından Davraz Dağı'nın zirvesine yapılan yürüyüşün görüntülerini paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Davraz Dağı'nın zirvesine yapılan yürüyüşün görüntüsünü paylaştı.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığı tarafından 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Davraz Dağı'na zirve tırmanışı yapıldı" denildi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika