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MSB, Gaziler Günü için Davraz Dağı'na tırmanış gerçekleştirdi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığı tarafından Davraz Dağı'nın zirvesine yapılan yürüyüşün görüntülerini paylaştı.