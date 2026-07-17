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MSB: "EOKA'nın kanlı mirasını da, bu vahşeti destekleyenleri de unutmadık"

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Milli Savunma Bakanlığı, Rum terör örgütü EOKA'nın Kıbrıs Türkü'ne karşı işlediği insanlık dışı katliamları hatırlatmaya devam edeceğini, videolar paylaştıklarını ve bu vahşeti unutmayacaklarını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Rum terör örgütü EOKA'nın Kıbrıs Türkü'ne karşı gerçekleştirdiği katliamların unutulmayacağını belirterek, yaşanan insanlık dışı saldırıların her zaman hatırlatılmaya devam edileceğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Rum terör örgütü EOKA'nın Kıbrıs Türkü'ne yönelik gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin hazırlanan videoları paylaşmayı sürdüreceğini belirterek, yaşanan insanlık dışı katliamların unutulmayacağını açıkladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Rum terör örgütü EOKA'nın Kıbrıs Türkü'ne karşı işlediği insanlık dışı katliamları hatırlatmaya devam ediyoruz. Videomuzun ikinci bölümünde bir Rum teröristin soydaşlarımıza yönelik katliamlara ilişkin kendi ağzından yaptığı itiraflar da yer alıyor. EOKA'nın kanlı mirasını da, bu vahşeti destekleyenleri de unutmadık, unutmayacağız ve unutturmayacağız" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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