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Moldova'da Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin İkinci Turu Başladı

Moldova'da Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin İkinci Turu Başladı
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Moldova'da 20 Ekim'de düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu, yerel saatle 07.00'de başladı ve 21.00'de sona erecek. Seçim, ülkenin Rusya ile Batı arasında bir tercihle karşı karşıya kalmasını sağlıyor. İktidarın adayı Maia Sandu ve rakibi Alexandr Stolianoglo arasındaki yarış, iki farklı politika yaklaşımını gözler önüne seriyor.

Moldova'da 20 Ekim'de düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için halk bugün yerel saatle 07.00 ile 21.00 arasında oy kullanacak.

Moldova'da halk, 20 Ekim'de düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde salt çoğunluğun sağlanamamasının ardından bugün ikinci tur için sandık başına gidiyor. Yerel saatle 07.00'de başlayan oy kullanma işlemleri 21.00'de sona ererken, ülkede toplam bin 988 seçim merkezi kuruldu. Kesin galibiyet için yüzde 50 artı bir oyun gerekli olduğu ülkede seçmenlerin ülkenin Rusya'ya mı yoksa Batı'ya mı daha yakın duracağına karar vereceği belirtiliyor.

Sandu'dan Stoianoglo "Kremlin'in adamı" yakıştırması

Moldova'yı Rusya yörüngesinden çıkarıp, Avrupa Birliği'ne (AB) katılma çabalarını hızlandıran Batı yanlısı Cumhurbaşkanı Maia Sandu, rakibi Moldova Başsavcısı Alexandr Stolianoglo'yu Kremlin'in adamı ve siyasi bir Truva atı olarak tasvir ederken, bugünkü oylamayı 2030'a kadar AB'de parlak bir gelecek ile belirsizlik ve istikrarsızlık arasında bir seçim olarak ifade ediyor.

Stolianoglo ise yaptığı açıklamada, cumhurbaşkanı olarak kendisinin de AB entegrasyonunu destekleyeceğini vurgularken, aynı zamanda ulusal çıkarlar doğrultusunda Rusya ile ilişkileri geliştireceğini belirtti. Ucuz Rus gazı tedarikini canlandırmaya çalışacağına söz veren Stoianoglo, Moldovalıların istemesi halinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşebileceğini söyledi. Sandu'nun "Kremlin'in adamı" ifadelerine yanıt veren Stolianoglo, bunun doğru olmadığını belirterek, Sandu'yu Romence konuşan bir çoğunluğa ve Rusça konuşan büyük bir azınlığa sahip ülkede bölücü siyaset yapmakla suçladı.

Öte yandan Rusya ise, Moldova hükümetini "Rus Karşıtı" olarak tanımladı.

"Devlet kurumları düzeni sağlayacak ve vatandaşları koruyacaktır"

Moldova Başbakanı Dorin Recean seçimlere hile karıştırılacağı iddiaları üzerine yaptığı açıklamada, ülke genelinde insanların telefon yoluyla isimsiz ölüm tehditleri aldığını söyledi. Recean, "Bu eylemlerin tek bir amacı var: panik ve korku yaratmak. Sizi temin ederim ki devlet kurumları düzeni sağlayacak ve vatandaşları koruyacaktır" ifadelerini kullandı.

Sandu ilk tur seçimlerini yüzde 42 ile önde kapatmıştı

Seçimlerin ilk turunda iktidardaki Eylem ve Dayanışma Partisi'nin (PAS) desteklediği mevcut Cumhurbaşkanı Maia Sandu oyların yüzde 42'sini almıştı. Moldova Sosyalistler Partisi'nin (PSRM) desteklediği ve Rusya dostu olarak bilinen eski Moldova Başsavcısı Alexandr Stolianoglo ise yüzde 26'da kalmıştı. - KİŞİNEV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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