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Moldova'da Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve AB Katılım Referandumu Gerçekleşti

Moldova'da Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve AB Katılım Referandumu Gerçekleşti
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Moldova'da cumhurbaşkanlığı seçimi ve Avrupa Birliği'ne katılım referandumu için oy verme işlemleri başladı. Mevcut Cumhurbaşkanı Maia Sandu'nun zaferi bekleniyor. Seçim sonuçlarının akşam saatlerinde açıklanması planlanıyor.

Moldova'da cumhurbaşkanlığı seçimi ve Avrupa Birliği'ne (AB) katılım referandumu için halk sandık başına gitti.

Moldova'da, cumhurbaşkanlığı seçimi ve Avrupa Birliği'ne (AB) katılım referandumu düzenlendi. Yerel saatle 07.00'dan itibaren başlayan oy verme işlemi 21.00'da sona ererken, ilk sonuçların 22.00'da açıklanması bekleniyor.

Anketlere göre, AB'ye katılımı savunan mevcut Cumhurbaşkanı Maia Sandu'nun seçimi kazanması bekleniyor. Cumhurbaşkanı adaylarından hiçbirinin oyların yüzde 50'sini alamaması halinde cumhurbaşkanlığı seçimi için 3 Kasım'da ikinci tura gidilecek. İkinci turda, Sandu ve Rusya yanlısı Sosyalist Parti tarafından desteklenen eski başsavcı 57 yaşındaki Alexandr Stoianoglo ile karşı karşıya gelmesi bekleniyor.

Moldova'da seçmenler, AB referandumunda ise "Avrupa Birliği'ne entegrasyonun Moldova Cumhuriyeti'nin stratejik hedefi" olduğunun anayasaya eklenmesi teklifine "Evet" veya "Hayır" oyu kullanacak.

Sandu, oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada "Referandumda vereceğimiz oy önümüzdeki on yıllar boyunca geleceğimizi belirleyecek" ifadelerini kullanarak, Moldovalıları oy kullanmaya çağırdı.

Stoyanoglo, cumhurbaşkanlığı seçimi için oy kullanmasının ardından referandumu boykot ederek, ülkenin yeni bir hükümete ihtiyacı olduğunu ve kazanması halinde AB, Rusya, ABD ve Çin ile ilişkilerini geliştireceğini söyledi.

Yerel saatle 18.00 itibariyle seçime katılım oranının yüzde 42 olduğu açıklandı.

Polis, Rusya'da yaşayan kaçak iş adamı Ilan Shor'u, en az 130 bin seçmenden oluşan bir gruba referandumda "hayır" oyu kullanmaları ve son dakikada açıklayacağı bir adayı desteklemeleri için ödeme yapmaya çalışmakla suçladı. Oylama öncesinde başkent Kişinev'deki devlet radyosu insanları para karşılığı oy kullanmamaya çağırdı ve bu tür teklifleri yetkililere bildirmelerini istedi. - KİŞİNEV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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