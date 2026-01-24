Haberler

MİT Başkanı Kalın, Hamas Heyeti ile Görüştü

Güncelleme:
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Bürosu Müzakere Heyeti Başkanı Halil Hayye ve beraberindeki heyetile İstanbul'da bir araya geldi. Hamas heyeti, Türkiye'nin Gazze'de barışın sağlanmasına yönelik arabulucu ve garantörlüğü için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre yapılan görüşmede, ikinci aşamasına geçilen Gazze Barış Planı ele alındı. Görüşmede iki heyet de insani yardımların arttırılması, Refah Sınır Kapısı'nın iki taraflı açılması, NCAG (Gazze Ulusal İdare Komisyonu) göreve başlaması ve diğer konularda istişare içerisinde çalışmak üzere mutabık kalındı. Ayrıca Hamas heyeti, Türkiye'nin Gazze'de barışın sağlanması için bugüne kadarki arabulucu ve garantörlüğü ile Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasında Türkiye'nin belirginleşen rolü için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkürlerini iletti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
