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MİT Başkanı Kalın, Hamas Heyeti ile Gazze'ye İnsani Yardım Görüşmesi Yaptı

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MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş'in başkanlığındaki heyetle bir araya gelerek, Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması ve kalıcı bir ateşkes için yapılabilecek önlemleri görüştü.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş başkanlığındaki heyetle bir araya geldi.

MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Hamas heyetinin yaptığı görüşmede, İsrail ablukası nedeniyle büyük bir insanlık trajedisi yaşayan Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması için alınabilecek önlemler ve bu konuda uluslararası çabaların koordinesinin konuşulduğu öğrenildi. Gerçekleştirilen görüşmede, İsrail'in Gazze'deki soykırım faaliyetlerinin durdurularak kalıcı ve kapsamlı bir ateşkese ulaşılması için yürütülen çabalardaki son durum değerlendirildi. Ayrıca Gazze halkının tehcir edilmesine yönelik İsrail tarafından yapılan tüm planlamalara birlikte bir karşı duruş sergilenmesi ele alındı.

Görüşmede Türkiye'nin sivilleri hedef alan İsrail saldırıları ve halkın tehcir edilmesi amacıyla uygulanan açlık politikalarına rağmen topraklarını korumak için büyük bir azim ve sabır gösteren Gazze halkının her zaman yanında olacağı vurgulandı. İsrail'in yayılmacılık ve işgal politikalarının reddedildiği, her tür yeni işgal ve ilhak girişimlerine karşı durulacağı ifade edildi. Türkiye'nin kalıcı ateşkese yönelik uluslararası tüm çabalara destek vermeye devam edeceğinin altı çizildi. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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