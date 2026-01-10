Haberler

MİT Başkanı Kalın'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

MİT Başkanı Kalın'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MİT Başkanı İbrahim Kalın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle gazetecilerin emeklerine dikkat çekerek, doğru bilgiye ulaşmanın önemini vurguladı. Kalın, gazetecilere teşekkür etti ve hayatını kaybedenleri andı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

MİT Başkanı İbrahim Kalın, kamuoyunun doğru ve güvenilir bir şekilde bilgilendirilmesi için emek, dikkat, özen ve sabırla çalışan tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ederek şu ifadelere yer verdi:

"Çok boyutlu krizlerin, sanal saptırmaların, dijital manipülasyonların ve bilişim cehaletinin arttığı bir dönemde, doğru bilgiye ulaşmak ve onu sahih bir şekilde aktarmak her zamankinden daha önemli ve kıymetli hale gelmiştir. Gazetecilik mesleğini bu şuur ile icra etmek, hem ciddi bir sorumluluk üstlenmeyi gerektirmekte hem de büyük bir mesleki onuru temsil etmektedir. Bu vesileyle zor şartlar altında mesleğini sorumluluk bilinciyle icra eden, hakikatin izini sürerken pusulası doğru bilgi, muhakeme ve vicdan olan tüm kıymetli basın mensuplarını kutluyor, görevi başında hayatını kaybeden basın mensuplarını rahmetle anıyorum." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
YPG'den temizlenen Halep'ten son görüntüler

Günlerdir silahların susmadığı bölgeden son görüntüler
Bir gerginlik de Kuzey ile Güney Kore arasında: Ağır bedel ödeyecekler

Bir gerginlik de dünyanın öbür ucunda çıktı: Bedel ödeyecekler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kentte 'çatı çığı' kabusu! Öğrenciler kar altında kaldı, elektrikler kesildi

"Çatı çığı" kabusu! 2 kişi kar altında kaldı, ilçe karanlığa gömüldü
Maktul 19, katil 20 yaşında! 4 bin TL için cinayet işledi

Maktul 19, katil 20 yaşında! 4 bin TL için cinayet işledi
Özel'e 5 dakika bile ayırmadı, Şam'da Şara ile görüştü

Özel'e 5 dakika bile ayırmadı, Şam'da Şara ile görüştü
Philadelphia Şerifi ICE Polisine meydan okudu: Onlar sahte kolluk kuvveti

Philadelphia Şerifi ICE Polisine meydan okudu: Onlar sahte kolluk gücü
Kentte 'çatı çığı' kabusu! Öğrenciler kar altında kaldı, elektrikler kesildi

"Çatı çığı" kabusu! 2 kişi kar altında kaldı, ilçe karanlığa gömüldü
Arınç'tan 'Hasan Ufuk Çakır' tepkisi: Bunlar siyasetin derecesini düşürüyor

AK Parti'ye katılan vekilin bu görüntülerine tepkisi sert oldu
Uyuşturucu ve fuhuş skandalıyla gündeme gelen Bebek Otel'e jandarmadan baskın

İstanbul'da skandal iddialarla gündeme gelen otele baskın