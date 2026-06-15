MİT Başkanı Kalın: "Dün akşam Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında anlaşmanın var olduğuna dair haber hepimiz tarafından memnuniyetle karşılandı.
MİT Başkanı İbrahim Kalın, ABD ile İran arasında anlaşma olduğu haberini memnuniyetle karşıladıklarını ancak önümüzdeki müzakerelerin zorlu geçeceğini belirterek temkinli bir bekleyiş içinde olduklarını ifade etti.
MİT Başkanı Kalın: "Dün akşam Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında anlaşmanın var olduğuna dair haber hepimiz tarafından memnuniyetle karşılandı. Ama temkinli bir bekleyişin içerisindeyiz. Zira önümüzdeki süreçte müzakerelerde asıl konuların ele alındığı, tartışıldığı, müzakere edildiği zorlu bir süreç olacak." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı