MİT Başkanı İbrahim Kalın Yeni Yol Grubunu Ziyaret Etti

MİT Başkanı İbrahim Kalın Yeni Yol Grubunu Ziyaret Etti
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MİT Başkanı İbrahim Kalın, Yeni Yol grubunu ziyaret ederek grup yöneticileriyle yaklaşık 1 saat 20 dakika süren bir toplantı gerçekleştirdi. Görüşme sonrası herhangi bir açıklama yapılmadı.

YENİ YOL GRUBU'NU ZİYARET ETTİ

MİT Başkanı İbrahim Kalın ardından Yeni Yol grubunu ziyaret etti. Kalın'ı, Grup Başkanı Bülent Kaya, Grup Başkanvekilleri Selçuk Özdağ ve Mehmet Emin Ekmen kapıda karşıladı. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü. Görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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