MİT Başkanı İbrahim Kalın, Şam'da Suriye'nin Yeni Lideri ile Görüşme Gerçekleştirdi
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Suriye'nin başkenti Şam'da yeni lider Ahmet eş-Şara ile bir araya geldi. Görüşmede, Suriye Dışişleri Bakanı ve Genel İstihbarat Başkanı da katıldı.
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Suriye'nin başkenti Şam'da Suriye'nin yeni lideri Ahmet eş-Şara ile bir araya geldi.
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Suriye'nin başkenti Şam'ı ziyaret etti. Kalın, beraberindeki heyetle birlikte Suriye'nin yeni lideri Ahmet eş-Şara ile bir araya geldi. Görüşmede, Suriye Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani ile Suriye Genel İstihbarat Başkanı Enes Hattab da yer aldı. - ŞAM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika