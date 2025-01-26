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MİT Başkanı İbrahim Kalın, Şam'da Suriye'nin Yeni Lideri ile Görüşme Gerçekleştirdi

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Şam'da Suriye'nin Yeni Lideri ile Görüşme Gerçekleştirdi
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MİT Başkanı İbrahim Kalın, Suriye'nin başkenti Şam'da yeni lider Ahmet eş-Şara ile bir araya geldi. Görüşmede, Suriye Dışişleri Bakanı ve Genel İstihbarat Başkanı da katıldı.

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Suriye'nin başkenti Şam'da Suriye'nin yeni lideri Ahmet eş-Şara ile bir araya geldi.

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Suriye'nin başkenti Şam'ı ziyaret etti. Kalın, beraberindeki heyetle birlikte Suriye'nin yeni lideri Ahmet eş-Şara ile bir araya geldi. Görüşmede, Suriye Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani ile Suriye Genel İstihbarat Başkanı Enes Hattab da yer aldı. - ŞAM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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