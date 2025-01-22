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Mısır ve İsrail İstihbaratı Gazze Sınır Kapısı İçin Anlaştı

Mısır ve İsrail İstihbaratı Gazze Sınır Kapısı İçin Anlaştı
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Mısır ile Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın yönetimi konusunda Filistin Yönetimi ile anlaşma sağlandı. Görüşmeler Mısır, İsrail ve Filistin yönetimi arasında yapıldı.

Şarkul Avsat gazetesi, Mısır ve İsrail istihbaratı arasında yapılan görüşmede, Mısır ile Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın Gazze tarafının Filistin Yönetimi tarafından yönetilmesi konusunda anlaşma sağlandığını aktardı.

Arap dünyasının önde gelen günlük gazetelerinden Şarkul Avsat gazetesinin adı açıklanmayan bir kaynağa dayandırdığı haberine göre İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Shin Bet Başkanı Ronen Bar, İsrail dış istihbarat servisi MOSSAD Başkanı David Barnea ve Mısır Genel İstihbarat Servisi Başkanı Hasan Mahmud Reşad arasında yapılan görüşmede, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın liderliğindeki Filistin Yönetimi'nin, Mısır ile Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın Gazze tarafını Birleşmiş Milletlerin uluslararası gözetimi ve denetimi altında yöneteceği konusunda anlaşmaya vardı. Görüşmelerin pazartesi ve salı günleri gerçekleştirildiği belirtildi. Konuya dair bilgi veren kaynak, kilit önemdeki sınır kapısının yeniden açılması için henüz bir tarih belirlenmediğini söyledi. Kaynak ayrıca Gazze ile Mısır arasındaki sınır boyunca uzanan Philadelphi Koridoru konusunda henüz bir anlaşmaya varılmadığını, ancak "görüş ayrılıklarının teknik olduğunu ve çözüleceğini" aktardı. Kaynak, "İsrail koridordan kısmi çekilmeler önerdi, ancak Mısır bu fikri kabul etmedi ve tam bir çekilme ve savaş öncesi duruma geri dönülmesi konusunda ısrar ediyor" ifadelerini kullandı. - LONDRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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