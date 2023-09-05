Mısır Dışişleri Bakanı Filistinli mültecilere destek konusunu ele aldı

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini ile Filistinli mültecilere destek konusunu ele aldı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Ebu Zeyd tarafından sosyal medyadan yapılan yazılı açıklamada, Şukri'nin Lazzarini'yi başkent Kahire'de kabul ettiği belirtildi.

Görüşmede, "UNRWA'nın Filistinli mültecilere hizmet etme görevinin desteklenmesi" konusunun değerlendirildiği açıklandı.

Şukri, UNRWA'nın faaliyetlerinin desteklenmesi hakkında, "Filistinli mültecilerin yaşadıkları gündelik sıkıntıların hafifletilmesi ve meşru haklarının korunması vazgeçilmez bir zorunluluktur." ifadelerini kullandı.

UNRWA'nın kuruluşu ve faaliyetleri

UNRWA, topraklarından göç etmek zorunda kalan Filistinlilere geçici yardım sunmak amacıyla BM Genel Kurulunun 302 sayılı kararıyla 8 Aralık 1949'da kuruldu.

Avusturya'nın başkenti Viyana ve Ürdün'ün başkenti Amman'da olmak üzere iki ana merkezi ve yardım yaptığı bölgelerde şubeleri bulunan kurumun, Filistin meselesine adil bir çözüm bulunana kadar her 3 yılda bir görev süresi yenileniyor.

UNRWA'nın son yıllarda yaşadığı mali kriz sebebiyle Filistinli mültecilere hizmetlerinde düşüş görülürken, haziran ayında açıklama yapan UNRWA, eylül ayından itibaren hizmetlerinin aksayabileceği uyarısında bulunmuştu.

Batı Şeria, Gazze Şeridi, Ürdün, Lübnan ve Suriye'de Filistinli mültecilere sağlık, eğitim ve sosyal yardım hizmetleri sunan UNRWA'ya ait 1300 tesis bulunuyor.