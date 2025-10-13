Trump, Gazze Barış Zirvesi'nde Liderlerle Bir Araya Geldi

ABD Başkanı Donald Trump, dünya liderlerinin Gazze'de barış amacıyla bir araya geldiği Barış için Şarm El-Şeyh Zirvesi'nde liderleri tek tek karşılayarak, aile fotoğrafı çektirdi. Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ayaküstü yaptığı sohbette, "Bu adamın ne kadar çetin olduğunu biliyor musunuz? Ama onu seviyorum. Onu seviyorum" dediği duyuldu.

Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde düzenlenen Gazze'deki ateşkesin korunması ve barış amacıyla düzenlenen "Barış Zirvesi" kapsamında liderler aile fotoğrafı çektirdi. Fotoğraf çekimi öncesi Trump, zirveye katılan liderlerle tek tek tokalaşarak, kısa süre sohbet etti. Trump, burada Gazze'deki ateşkesin tesisinde kilit rol oynayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da karşılayarak ayaküstü sohbet etti. Erdoğan yanına ilerlerken Trump'ın, "Bu adamın ne kadar çetin olduğunu biliyor musunuz? Ama onu seviyorum. Onu seviyorum" dediği duyuldu.

Trump, karşılamanın ardından zirveye katılan 30'a yakın ülkenin devlet ve hükümet başkanları ile birlikte aile fotoğrafı çektirdi.

Zirvede, Gazze'deki ateşkesin temininde önemli rol üstlenen ABD, Mısır, Türkiye, Katar ve Suudi Arabistan'ın yanı sıra Batı ve dünya genelinden devlet ve hükümet başkanları ile Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve Arap Ligi'nden temsilciler yer alıyor. - ŞARM EŞ ŞEYH