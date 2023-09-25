Mısır'da 2024 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri Tarihi Açıklandı

Mısır Ulusal Seçim Kurulu, 2024 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nin 10-12 Aralık 2023'te yapılacağını duyurdu. Seçimlerin ikinci tura kalması durumunda ikinci tur oy verme işlemleri 5-7 Ocak 2024'te yurt dışında, 8-10 Ocak 2024'te ise yurt içinde gerçekleştirilecek.

Mısır Ulusal Seçim Kurulu, 2024 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nin 10-12 Aralık 2023'te yapılacağını duyurdu.

Ulusal Seçim Kurulu Başkanı Velid Hasan Hamza, başkent Kahire'de düzenlediği basın toplantısında, yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin tarihi ve adaylık sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Oy verme işlemlerinin yurt dışında 1-3 Aralık 2023, yurt içinde ise 10-12 Aralık 2023 tarihlerinde gerçekleştirileceğini belirten Hamza, "6 yıllık yeni cumhurbaşkanlığı dönemi için adaylık sürecinin açıldığını duyuruyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı adaylık başvurusunun 5-14 Ekim tarihlerinde yapılabileceğini kaydeden Hamza, seçim sonuçlarının ise 18 Aralık'ta açıklanacağını ve Resmi Gazete'de yayımlanacağını ifade etti.

Hamza, seçimlerin ikinci tura kalması durumunda ise ikinci tur oy verme işlemlerinin yurt dışında 5-7 Ocak 2024, yurt içinde de 8-10 Ocak 2024'te yapılacağını söyledi.

Seçimlerin ikinci tura kalması durumunda, ikinci tur seçim sonuçları 16 Ocak 2024'te açıklanacak.