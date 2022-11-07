Milyonların gözü Kabine toplantısında! İşçi, memur ve emeklinin merakla beklediği kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bugün gerçekleşecek Kabine toplantısında dikkat çeken masalar konular yatırılacak. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın başörtüsü düzenlemesine ilişkin görüşmelerle ilgili sunum yapacağı toplantıya milyonlarca işçi, memur ve emekli de kilitlenecek. Bu üç gruba yılbaşında yapılacak zamma ilaveten verilmesi planlanan refah payının da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından görüşme sonrası açıklanması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bugün gerçekleşecek Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kameralar karşısına açıklamalarda bulunacak.

BAKAN BOZDAĞ SUNUM YAPACAK

CHP Genel Başkanı gündeme getirdiği anayasa tartışmasında planlanan düzenleme, adım adım Meclis'e yaklaşıyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, başörtüsüne ilişkin anayasa değişiklik teklifi için hafta boyunca muhalefet partileri ile yaptığı görüşmeler hakkında sunum toplantıda sunum yapacak.

İŞÇİ, MEMUR VE EMEKLİNİN BEKLEDİĞİ MÜJDE MASADA

Öte yandan milyonların kilitlendiği bir diğer başlık da enflasyonla mücadele ve enflasyona karşı alınacak önlemler olacak. İşçi, memur ve emekliler için yılbaşında yapılacak zamma ilaveten verilmesi planlanan refah payının da görüşmede masaya yatırılacak konular arasında yer alması bekleniyor.

TERÖRLE MÜCADELE

Terörle mücadele de Kabine'nin gündemindeki bir diğer başlık olacak. Rusya-Ukrayna savaşı ile tahıl koridorunun işleyişi masada olması muhtemel başlıklar arasında. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan millete sesleniş konuşması yapacak.