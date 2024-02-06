Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır: Milli Yol Hareketi Milletin Sesidir

MİLLİ Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, "Milli Yol hareketi, millet ile buluştuğu an bu hareket milletin sesi, soluğu, geleceği olacaktır. Bundan hiç şüphem yok. İstiklal harbindeki atalarımıza asla ihanet etmeyeceğiz. Bir anlık iktidarlık, 5-10 kuruş para, bir dönem saltanat için istiklal ruhunu satmayacağız" dedi.

Milli Yol Partisi lideri Remzi Çayır, partisinin genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısı düzenledi. Başkan Çayır, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 11 ili etkileyen depremlerin yıl dönümünde hala çocukları, eşleri ve akrabaları kayıp ailelerin olduğunu söyleyerek, "Mezarları olmayan ölülerimiz var. Milli Yol Partisi Aksaray İl Başkanımız Ahmet Kahraman'ın kızı ve torunlarını Hatay'da depremde hayatını kaybetti. Ne kızına ne de torunlarına ulaşılamadı. Çocuğunun ve torunlarının mezarı yok. Siz öldüğünü biliyorsunuz ama mezarı olmayan yakınlarınız var. Bu acıyı ancak yaşayanları bilir. Sayın Cumhurbaşkanının milletin acısını paylaşması gerekirken, 1 yıl sonra partili partisiz, muhalefet eden etmeyen, haykıran haykırmayan herkesi kucaklaması beklenirken, bütün farklı yürekleri bir yürek görmesi gerekirken tutup Hatay'da yaraları açmasını asla ve asla kabul etmiyoruz. Bu Türk milletine hareket ve ayıptır. Milli Yol Partisi'nin sistem karşıtlığı tavrının temelinde zaten bu yatıyor. Öte yandan imar yasasının toptan değiştirilmesi gerekmektedir. Ülkemiz deprem ülkesidir. Şili bu işin nasıl altından kalktı? Şili 9 şiddetinde depremlere dayanaklı şehirler kurdu. Türkiye hala 1 yıl öncesi başımıza felaket gelmiş, hiçbir şey olmamış gibi aynı deprem yasası ile devam ediyoruz. Hizmet yok. Millet nasıl daha rahat yaşar, şehir daha nasıl güzelleşir, daha huzurlu bir hale nasıl gelir. Bunla ilgili hiçbir çalışma yok" diye konuştu.

'ATALARIMIZA ASLA İHANET ETMEYECEĞİZ'

'Muhsin Yazıcıoğlu'nun duruşu bizim duruşumuzdur' diyen Çayır, "Bizi hiçbir kimse paraya satın alamaz. Özelliğimiz o. Bizim parasal ve dünyasal olarak hiçbir karşılığımız yok. Onun için bizim kolay kolay kolumuza girip arkamızdan kulağımıza bir şey üfleyemez, bizi yönlendiremez. İnandığımız neyse sonu ne olursa olsun onu yaparız. Dışarıdan veya içeriden parasına para katmak isteyenler, bir koyup on almak isteyenler bizim yanımızda yer almayacaktır. Bizi şişirmeyecekler ve bizi sahneden indirmek isteyeceklerdir ve mümkünse karalayacaklardır. Sesimizi kısmak isteyeceklerdir. 'Bunlar yok ki, dün neydi' diyeceklerdir. 'Muhsin Yazıcıoğlu kaç aldı ki, bunlar kaç alacak' diyeceklerdir. Ama şunu unutmayın. Milli Yol hareketi millet ile buluştuğu an bu hareket milletin sesi, soluğu, geleceği olacaktır. Bundan hiç şüphem yok. İstiklal harbindeki atalarımıza asla ihanet etmeyeceğiz. Bir anlık iktidarlık, 5-10 kuruş para, bir dönem saltanat için istiklal ruhunu satmayacağız" dedi.