Milli Savunma Bakanlığı Savunma ve Güvenlik Genel Müdürü Tümgeneral İlkay Altındağ'ın Suriye Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ile Suriye'nin başkenti Şam'da yaptığı görüşmede, askeri iş birliği ve koordinasyon konuları ele alındı. - ŞAM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika