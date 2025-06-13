Milli Savunma Bakanlığı'nda Acil Toplantı: İsrail'in İran'a Hava Saldırıları Görüşüldü

Milli Savunma Bakanlığı'nda Acil Toplantı: İsrail'in İran'a Hava Saldırıları Görüşüldü
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İsrail'in İran'a yönelik hava saldırıları sonrası, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve üst düzey yetkililer Dışişleri Bakanlığında bir araya gelerek son gelişmeleri değerlendirdi.

İsrail'in İran'a yönelik hava saldırıları sebebiyle Dışişleri Bakanlığında düzenlenen toplantıya katılan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın son gelişmeleri ele aldı.

İsrail'in İran'a yönelik hava saldırısıyla başlayan süreç sonrası Milli Savunma Bakanı Güler, Dışişleri Bakanı Fidan, Genelkurmay Başkanı Gürak, Hava Kuvvetleri Komutanı Kadıoğlu ve MİT Başkanı Kalın, Dışişleri Bakanlığında bir araya geldi. Toplantıda, son bölgesel gelişmeler ele alındı. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından toplantıya ilişkin fotoğraf paylaşıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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