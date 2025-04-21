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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kosova Genelkurmay Başkanı'nı Kabul Etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kosova Genelkurmay Başkanı'nı Kabul Etti
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kosova Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Korgeneral Bashkim Jashari'yi, Ankara'da kabul etti. Kabulde Orgeneral Metin Gürak da bulundu.

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kosova Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Korgeneral Bashkim Jashari'yi kabul etti.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Kosova Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı (Güvenlik Kuvvetleri Komutanı) Korgeneral Bashkim Jashari'yi kabul etti. Kabulde Orgeneral Metin Gürak da yer aldı" denildi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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