Bakan Güler, Gana İçişleri Bakanı Muntaka ile bir araya geldi

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gana İçişleri Bakanı Muhammed-Mubarak Muntaka ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'ya resmi ziyaret gerçekleştiren Gana İçişleri Bakanı Muhammed-Mubarak Muntaka ve beraberindeki heyet ile Milli Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldi" denildi.