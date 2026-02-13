Haberler

Bakan Güler, Gana İçişleri Bakanı Muntaka ile bir araya geldi

Güncelleme:
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gana İçişleri Bakanı Muhammed-Mubarak Muntaka ile resmi bir görüşme gerçekleştirdi.

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gana İçişleri Bakanı Muhammed-Mubarak Muntaka ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'ya resmi ziyaret gerçekleştiren Gana İçişleri Bakanı Muhammed-Mubarak Muntaka ve beraberindeki heyet ile Milli Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldi" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
500

