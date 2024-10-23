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Milli Savunma Bakanı Güler: Terörle Mücadelede Bitmeyecek Kararlılık

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısına ilişkin açıklamalar yaptı. Güler, PKK'lı teröristlere hak ettikleri cezayı vereceklerini ve en son terörist ortadan kaldırılana kadar mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

Milli Savunma Bakanı Güler: "En son terörist ortadan kaldırılıncaya kadar bunların peşini bırakmayacağız"

İSTANBUL - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısına ilişkin, "Bu PKK'lı şerefsizlere hak ettikleri cezayı her seferinde veriyoruz fakat bunlar bir türlü akıllanmıyorlar. En son terörist ortadan kaldırılıncaya kadar bunların peşini bırakmayacağız" dedi.

SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı için İstanbul'da bulunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TUSAŞ'a yönelik düzenlenen terör saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakkn Güler, "TUSAŞ tesislerimize her zaman yaptıkları gibi alçakça, şerefsizce bir saldırı yaparak milletimizin huzurunu bozmaya çalıştılar. Bu PKK'lı şerefsizlere hak ettikleri cezayı her seferinde veriyoruz fakat bunlar bir türlü akıllanmıyorlar. Her zaman söylediğimi bir daha tekrar ediyorum, en son terörist ortadan kaldırılıncaya kadar bunların peşini bırakmayacağız, bu yapılanı ve acılarını misliyle çıkaracağız. Bunu herkes görecek, hiç merak etmeyin" dedi.

Milli Savunma Bakanı Güler: Terörle Mücadelede Bitmeyecek Kararlılık
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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