Bakan Güler Kilis'te Temaslarda Bulundu

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kilis'te bir dizi temaslarda bulundu.

Güler, Kilis Valiliğini ziyaretinde, kendisini çiçekle karşılayan çocuklara oyuncak hediye etti.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Güler, Vali Ömer Kalaylı'dan yatırımlar hakkında bilgi aldı.

Ziyarette, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu, 6. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Yasin Kalın, AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, AK Parti İl Başkanı Serhan Diyarbakırlı da hazır bulundu.

Bakan Güler, daha sonra beraberindeki heyetle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Ali Çelik'in Asri Mezarlık Camisi'ndeki cenaze törenine katıldı.

Cumhuriyet Caddesi'ndeki esnafları ziyaret eden Güler, Kilis Şehit ve Gaziler Derneğine ziyarette bulundu, şehit aileleriyle bir araya geldi.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Politika
