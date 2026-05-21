Bakan Güler: Kritik sistemler milli imkanlarla geliştirildi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Bir dönem dışa bağımlı olduğumuz birçok kritik sistem bugün çok şükür kendi mühendislerimiz ve milli imkanlarımızla geliştirilmiş ve kullanılmaktadır." dedi.

İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'nde gerçekleştirilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı EFES-2026 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'nın seçkin gözlemci gününde konuşan Bakan Güler, küresel ve bölgesel güvenlik ortamının giderek daha karmaşık ve kırılgan hale geldiğini söyledi.

Bu hassas dönemde 3 temel hususun her zamankinden daha fazla önem kazandığını değerlendirdiklerini aktaran Güler, "Bunlardan ilki Türk Silahlı Kuvvetlerimizin daima harbe hazır tutulmasıdır. Bu doğrultuda kahraman personelimizin mesleki niteliklerini geliştiren teorik bilgiyi uygulamayla pekiştiren müşterek harekat yeteneğini artıran eğitim ve tatbikat faaliyetlerini son derece önemli görüyoruz. Bu bilinçle eğitim ve tatbikat faaliyetlerimizi her geçen yıl daha da geliştirerek sürdürüyoruz." dedi.

EFES-2026 Tatbikatı'nda ordunun yüksek disiplin seviyesini, sevk ve idare kabiliyetini, hızlı reaksiyon yeteneğini ve müşterek operasyon gücünü açık şekilde ortaya koyduğunu ifade eden Güler, şöyle devam etti:

"Son yıllarda savunma sanayi alanında ortaya konan güçlü vizyon, kararlı irade ve stratejik yatırımlar sayesinde bugün gurur verici bir seviyeye ulaşmış bulunuyoruz. Bir dönem dışa bağımlı olduğumuz birçok kritik sistem bugün çok şükür kendi mühendislerimiz ve milli imkanlarımızla geliştirilmiş ve kullanılmaktadır. Tatbikat kapsamında da gururla müşahede ettiğimiz milli silah, sistem, mühimmat, insansız platform ve teknolojik kabiliyetlerimiz güvenlik politikamızın en önemli dayanaklarından birisi haline gelmiştir. Bu alanda tam bağımsızlık hedefiyle kendi kendine yeterli bir savunma sanayi altyapısını daha da güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz."

"Türkiye müzakere süreçlerinin başat aktörlerinden biri haline geldi"

Güler, üzerinde hassasiyetle durdukları üçüncü önemli hususun da başta kardeş dost ve müttefik ülkeler olmak üzere uluslararası askeri işbirliği ve dayanışmanın güçlendirilmesi olduğunu kaydetti.

Güvenlik tehditlerinin sınırları aşan bir mahiyet kazandığı günümüzde ülkeler arasındaki koordinasyon, birlikte çalışabilirlik ve ortak hareket kabiliyetinin barış ve istikrarın korunmasında hayati bir rol oynadığını dile getiren Güler, şöyle devam etti:

"Şu bir gerçek ki Türkiye son yıllarda uluslararası güvenlik mimarisinin ve müzakere süreçlerinin başat aktörlerinden biri haline gelmiştir. Ayrıca EFES-2026 Tatbikatı'na fiili ve gözlemci katılımlarla birlikte 50 farklı ülkeden askeri personelin iştirak etmesi de ülkemize duyulan güvenin Türk Silahlı Kuvvetlerimizin saygın konumunun ve geliştirdiğimiz güçlü ilişkilerin somut bir göstergesidir. Bu yönüyle tatbikatın müttefiklik ruhunu güçlendirdiğini ve birlikte çalışabilirliği artırdığını memnuniyetle müşahede ettik."

Güler, Türkiye'nin stratejik konumu, güçlü ordusu, gelişen savunma sanayisi, etkin diplomasisi ve dostlarıyla geliştirdiği çok boyutlu işbirlikleriyle bölgesel ve küresel güvenlik ve istikrara yönelik önemli sorumluluklar üstlenmeye devam ettiğini belirtti.

Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri olarak bundan sonra da Türkiye'nin ve milletin hak ve menfaatlerini korumak, aynı zamanda dostların yanında olmak için azim, kararlılık ve fedakarlıkla çalışmalarını sürdüreceklerini vurgulayan Güler, tatbikatta emeği geçenlere teşekkür etti.