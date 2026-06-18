MGK, Erdoğan başkanlığında toplandı

MİLLİ Güvenlik Kurulu (MGK) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

MGK, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Toplantı saat 16.47'de başladı. Toplantıda; ABD ile İran arasındaki mutabakat, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve 'Terörsüz Türkiye' sürecinin değerlendirilmesi bekleniyor. Ayrıca bölgesel ve uluslararası güvenlik konularının ele alınması öngörülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı