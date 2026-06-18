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MGK, Erdoğan başkanlığında toplandı

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MİLLİ Güvenlik Kurulu (MGK) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

MİLLİ Güvenlik Kurulu (MGK) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

MGK, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Toplantı saat 16.47'de başladı. Toplantıda; ABD ile İran arasındaki mutabakat, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve 'Terörsüz Türkiye' sürecinin değerlendirilmesi bekleniyor. Ayrıca bölgesel ve uluslararası güvenlik konularının ele alınması öngörülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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