Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Osmaniye'de İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Osmaniye'de

OSMANİYE - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Osmaniye'de İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katılarak, çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentteki programları çerçevesinde Osmaniye Valiliği, Belediye Başkanlığı, AK Parti İl Başkanlığı ve MHP İl Başkanlığı'na ziyaretlerde bulundu. Valilikte Vali Erdinç Yılmaz ile görüşen Bakan Tekin, il ve ilçe milli eğitim müdürlerinin katılımıyla basına kapalı düzenlenen "İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı"na iştirak etti. Tekin, daha sonra Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara'ya ziyarette bulundu. Ardından AK Parti İl Başkanlığına geçen Bakan Tekin, parti yönetimi ve teşkilat üyeleriyle görüştü. Milli Eğitim Bakanı Tekin, MHP İl Başkanlığına gerçekleştirdiği ziyaretten sonra kentten ayrıldı.