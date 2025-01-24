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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Elazığ'da

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Elazığ'da
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çeşitli ziyaretler ve açılışlar için Elazığ'a geldi. İlk olarak Valiliği ziyaret eden Bakan Tekin, şeref defterini imzaladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bir dizi programa katılmak üzere Elazığ'a geldi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çeşitli ziyaretler ve açılışlar için Elazığ'a geldi. İlk olarak Valiliği ziyaret eden Bakan Tekin, şeref defterini imzaladı. Bakan Tekin'e Vali Numan Hatipoğlu, AK Parti Elazığ milletvekilleri Erol Keleş, Ejder Açıkkapı ve Mahmut Rıdvan Nazırlı ile kurum müdürleri eşlik etti. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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