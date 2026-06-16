Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Denizli'ye geliyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti Denizli İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılmak üzere Denizli'ye geliyor. Toplantı 20 Haziran Cumartesi günü saat 14.00'te KYK Pamukkale Yurdu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti Denizli İl Danışma Meclisi Toplantısı kapsamında Denizli'de partililer ve vatandaşlarla bir araya gelecek. 20 Haziran Cumartesi günü saat 14.00'te KYK Pamukkale Yurdu Konferans Salonu'nda düzenlenecek toplantıya Bakan Tekin'in yanı sıra AK Parti teşkilat mensupları ve davetlilerin katılması bekleniyor.

AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, toplantının tüm vatandaşlara açık olduğunu belirterek Denizlilileri programa davet etti. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı