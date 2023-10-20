Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Aşkale'de Gezi ve Temaslarda Bulundu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Aşkale ilçesinde bir gezi ve temaslarda bulundu. Aşkale'de karşılanan Bakan Tekin, AK Parti yetkilileri ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Aşkale ilçesinde bir gezi ve temaslarda bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i Aşkale'de İlçe Kaymakamı Emre Oğuztürk, Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış, AK Parti İlçe Başkanı A.Kerim Polat partililer, vatandaşlar ve öğrenciler tarafından karşılandı.

Bakan Tekin'e, AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu eşlik etti.

Program çerçevesinde önce AK Parti İlçe binasına geçildi, burada ilçe başkanı ve belediye başkanı misafirlere hoşgeldin konuşması yaptı.

Bakan Tekin parti binasında hazır bulanan vatandaşlara hitap ederek gündemle alakalı bilgiler verdi.

Bakan Tekin ve beraberindekiler daha sonra yürüyerek Aşkale Belediye Başkanlığı hizmet binasına geçti. Yürüyüş esnasında vatandaşlar sık sık Milli Eğitim Bakanı ile sohbet etti. Kısa olan mesafe yaklaşık 30 dakika sürdü.

Belediye Başkanlığında gerçekleşen ziyarette Başkan Dr. Ahmet Yaptırmış ilçe adına geniş çaplı bilgi ve sunumlar yaptı.

Aşkale Kaymakamı Emre Oğuztürk ise Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e Aşkale ile alakalı bilgiler verdi.

Program sonunda Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e, AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz ve önceki dönem milletvekili Mustafa Ilıcalı'ya hediyeler takdim edildi. - ERZURUM