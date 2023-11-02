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Milli Eğitim Bakanı Adıyaman'da ziyaretler gerçekleştirdi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Adıyaman'da çeşitli ziyaretlerde bulundu. Adıyaman Valiliği ve Demokrasi İlkokulu'nu ziyaret eden Bakan Tekin, çalışmalar hakkında bilgi aldı ve etkinliklere katıldı.