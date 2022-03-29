Milletvekili Toprak, gündüz kuşağı programları için harekete geçti

ADIYAMAN (İHA) - AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, toplum sağlığını ve psikolojisini zedeleyen gündüz kuşağı yayınlarının kaldırılması için harekete geçti.

AK Parti Adıyaman Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Muhammed Fatih Toprak, bazı gündüz kuşağı programlarının toplum ahlakı üzerindeki olumsuz yönüne dikkat çekerek, televizyonlarda insani değerlerin yozlaştırılıp, aldatma ve sadakatsizliğin meşrulaştırılmaya çalışıldığını söyledi.

Milletvekili Toprak, "Reyting uğruna yayınlanan bu programlar nedeniyle toplumsal travmalar yaşanıyor. Aile üzerinde, özellikle çocuklar ve kadınlar üzerinde ciddi etkiler bırakıyor. Bu tür programlar toplumumuzda mahremiyet algısını da yok etti. Üzülerek ifade edeyim ki yapımcılar kazanç uğruna toplumsal sorumluluklarını unutmuş durumda. Cinayetleri ve boşanmaları magazinleştiren, aile içi şiddeti tetikleyen gündüz kuşağı yayınlarının kaldırılması için hem hukuki hem de siyasi anlamda bizzat takipçisi olacağım." dedi. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / Politika