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Milletvekili Güneş, köylerdeki vatandaşlarla bir araya geliyor

Milletvekili Güneş, köylerdeki vatandaşlarla bir araya geliyor

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, köylere ziyaretler gerçekleştirerek vatandaşlarla bir araya geldi.

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AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, köylere ziyaretler gerçekleştirerek vatandaşlarla bir araya geldi.

Milletvekili Güneş, Ovacık ve Eskipazar ilçelerindeki köyleri ziyaret etti. Köylülerle sohbet eden Güneş, vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinleyerek, parti olarak ellerinden gelen çalışmayı ve hizmeti yapmaya gayret ettiklerini söyledi.

İki günde yaklaşık 11 köyü ziyaret eden Güneş, "Meclisin tatile girmesiyle birlikte seçim bölgemizde ziyaret ve programlarımızı artırdık. Tüm ilçelerimizi ziyaret ederek çeşitli vesilelerle vatandaşlarımız ile buluşuyoruz" dedi. - KARABÜK

İhlas Haber Ajansı / Politika

Milletvekili Niyazi Güneş Karabük Güneş Politika Haberler

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