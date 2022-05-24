Milletvekili Fırat, Doğu Anadolu partisinin sosyal politikalarını gözlemledi - Haberler

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Milletvekili Fırat, Doğu Anadolu partisinin sosyal politikalarını gözlemledi

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Milletvekili Fırat, Doğu Anadolu partisinin sosyal politikalarını gözlemledi

AK Parti Adıyaman Milletvekili ve Genel Merkez sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Fırat, Doğu Anadolu Bölgesi'nde partisinin sosyal politikalar ile ilgili çalışmalarını yerinde gördü.

AK Parti Adıyaman Milletvekili ve Genel Merkez sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Fırat, Doğu Anadolu Bölgesi'nde partisinin sosyal politikalar ile ilgili çalışmalarını yerinde gördü.

Milletvekili İbrahim Halil Fırat, Tunceli, Bingöl, Hakkari, Van, Bitlis ve Muş illerinde teşkilatları ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi. Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Fırat'ın Tunceli'de başlayan incelemeleri Muş'ta son buldu. İllerde sadece parti teşkilatıyla değil, sivil toplum kuruluşlarıyla da bir araya gelen Fırat, vatandaşlar ile sohbet etti.

Bölgede 6 ile yaptığı geziyle ilgili açıklamada bulunan Milletvekili Fırat, "Ziyaret ettiğimiz illerde teşkilatımızın sosyal politikalar başkanlarıyla bir araya gelerek, sosyal politikalar hakkında il başkanlarıyla bilgi alışverişinde bulunduk. Hükümet olarak her zaman şehit aileleri ve gazilerimizin yanında olduk. Engellilerimizi ve yaşlarımız hiçbir zaman unutmadık. Her zaman onların destekçisi olmaya devam ediyoruz. Geçmiş dönemde yaşlarımız ve engellilerimiz sokağa terk edilirdi. AK Parti hükümeti olarak yaşlılarımıza ve engellilerimize sahip çıkarak onlara daha güzel bir hayat yaşatmaya gayret gösterdik" diye konuştu. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / Politika

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