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Milletvekili Demirkaya ile Ekinci esnafı dinledi

Politika Haberleri

Milletvekili Demirkaya ile Ekinci esnafı dinledi

Mardin Milletvekili Cengiz Demirkaya, "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" çerçevesinde Viranşehir'i ziyaret etti.

Mardin Milletvekili Cengiz Demirkaya, "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" çerçevesinde Viranşehir'i ziyaret etti.

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, kanaat önderleri, STK'lar ve AK parti eski ilçe başkanlarını ziyaret eden Milletvekili Cengiz Demirkaya, çarşı esnafını da unutmadı. İşyerlerini tek tek gezerek esnafla sohbet eden Demirkaya, talep ve sıkıntılarını dinledi.

"Her zaman sahadayız"

Her zaman esnafın yanında olduğunu aktaran Demirkaya, "Viranşehir'de esnafımızı ve vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Esnafımızın taleplerini dinleyerek gerekli notlarımızı aldık. AK Parti olarak her zaman milletimizle iç içeyiz" dedi.

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci ise, "Esnaflarımızın taleplerini dinleyip ihtiyaçlarına çözüm bulmak için çalışıyoruz. Vatandaşlarımız yaptığımız çalışmaları yakından takip ediyor. Bizde onların ihtiyaç duyduğu çalışmaları karşılamak için ekibimizle birlikte gece gündüz demeden çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Cengiz Demirkaya Milletvekili Viranşehir Mardin Politika Haberler

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