Milletvekili Aldatmaz'dan Güldüren Cevap

Bartın'da köyleri gezen Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, istinaden duvarı yapılmasını isteyen bir vatandaşın, "inşallah beni aldatmazsınız" demesi üzerine, "Benim soyadım Aldatmaz" cevabı, köylüleri güldürdü.

Ak Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz Bartın'ın Ulus ilçesindeki köyleri ziyaret etti. Ulus ilçesi Ağa köyünde vatandaşlarla bir araya gelen Vekil Aldatmaz talepleri dinledi. Çiftlik çayı kenarında evi olan Sıdıka Caymaz isimli vatandaş, her selde arazisinin suya karıştığını söyleyerek Milletvekili Aldatmaz'dan arazide kayalıklardan bir duvar oluşturulmasını istedi. Her selde zarar gören arazisine istinat duvarının yapılmasını istedi. Talepte bulunan ve mağdur olduğunu belirten kadın, "Bahçe duvarına 2 kez taş tahkimat yaptılar yine sel toprağını alıp götürüyor. Ulupınar taş ocağında dalgakıran devasa kayalarla çay kenarına taş yığma istiyoruz. 3 sene geçti halen taş yok bahanesiyle yapamadılar. Bizim 750 metrekare tarım arazimiz sele gitti" dedi.

Vekil Aldatmaz'ın köyde 2 önemli sorunun olduğunu ve bu ikisinin de çözmeye çalışacaklarını ifade etti.

Kadının "Beni aldatmazsınız değil mi" sorusu üzerine ise Milletvekili de, "Benim soyadım Aldatmaz" cevabını verdi. Milletvekili Aldatmaz'ın bu cevabı köylüleri güldürdü.

Milletvekili Aldatmaz, köylülerin dertlerini dinleyerek kimi için önerilerde bulunurken, bazı sorunlar için de notlar aldı. - BARTIN