Mikrofonunu kapatmayı unutan AB Komisyonu üyesi, milletvekillerine hakaret etti

Avrupa Birliği Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi, katıldığı oturumda mikrofonu açık unuttu. Varhelyi'nin milletvekillerine ettiği "Daha kaç aptal var?" hakareti salondakiler tarafından duyuldu.

Avrupa Birliği Komisyonu üyesi Oliver Varhelyi, dün Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda "Batı Balkanlar'a yönelik güçlendirilmiş genişleme politikası" konulu oturuma katılarak, milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

"DAHA KAÇ APTAL VAR?"

Varhelyi, yaklaşık 1 buçuk saat süren oturumda mikrofonunu kapatmayı unuttu. Milletvekillerinin sorularını yanıtladığı sırada Varhelyi'nin, konuşmacılar listesini kastederek "Daha kaç aptal var?" dediği salondakiler tarafından duyuldu.

VEKİLLER TEPKİLİ

Milletvekilleri, Varhelyi'nin davranışları hakkında "Bağımsız ve tarafsız" bir soruşturma başlatılması çağrısında bulundu. Alman milletvekili Delara Burkhardt, "Eleştirel sorular sorarak işlerini yapan Avrupa Parlamentosu üyelerine hakaret etmenin sonuçları olması gerekir" dedi.

Fransız milletvekili Valerie Hayer ise "En azından aptallar mikrofonlarının ne zaman açık olduğunu bilirler. Onları büyük aptallardan ayıran şey budur" ifadelerini kullandı.