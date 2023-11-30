MHP Yüreğir İlçe Başkanlığı Mahalle Temsilcileri İstişare Toplantısı Düzenledi

MHP Yüreğir İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen Mahalle Temsilcileri İstişare Toplantısı'nda, yerel seçimler için çalışma gerekliliği vurgulandı. İl Başkanı Yusuf Kanlı, Adana'nın sorunlarını çözmek ve yatırımları artırmak için Büyükşehir Belediyesi ve 15 ilçeyi kazanma hedefinde olduklarını belirtti. MHP Yüreğir İlçe Başkanı Tamer Yücel ise birlik ve beraberlikle çalışmanın önemine değindi.

MHP Yüreğir İlçe Başkanlığınca "Mahalle Temsilcileri İstişare Toplantısı" düzenlendi.

İl Başkanı Yusuf Kanlı, Yüreğir Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, kısa süre kalan yerel seçimler için çok çalışılması gerektiğini söyledi.

Seçimde başarılı olacaklarını belirten Kanlı, "Cumhur İttifakı olarak Adana'nın yükünü almak, önünü açmak, daha çok yatırım çekmek, işsizliği en aza indirmek, trafik çilesi başta olmak üzere kentin tüm sorunlarını çözmek istiyoruz. Bunun için Büyükşehir Belediyesini, beraberinde 15 ilçemizi kazanmak hedefindeyiz. Bunda kararlıyız ve kıymetli vatandaşlarımızın destekleriyle mutlaka başaracağız." diye konuştu.

MHP Yüreğir İlçe Başkanı Tamer Yücel de konuşmasında birlik ve beraberlikle çalışmanın önemine vurgu yaptı.