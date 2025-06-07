MHP ile DEM Parti bayramlaştı: Meclis açıldıktan sonra süreç hızlanacak

Türkiye'de faaliyet gösteren bazı siyasi partilerin heyetleri, Kurban Bayramı dolayısıyla bugün karşılıklı olarak parti genel merkezlerine ziyaretlerde bulunacak.

İLK OLARAK DSP HEYETİ KABUL EDİLDİ

İlk bayramlaşmayı saat 09.00'da DSP heyetinin kabulüyle başlatan Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu başkanlığındaki MHP, sonrasında ise DEM Parti heyetini kabul etti. Aynı dakikalarda ise Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'ın başkanlık ettiği MHP heyeti, DEM Parti'yi ziyaret etti.

"MECLİS AÇILDIKTAN SONRA SÜREÇ HIZLANACAK"

DEM Parti heyeti sürecin barış ve kardeşlik getireceğini kaydederken, MHP heyeti de sürecin güzel sonuçlar doğuracağını ifade ederek, "Meclis açıldıktan sonra süreç hızlanacak" mesajını verdi.

DEM'İN ARDINDAN AK PARTİ HEYETİ KABUL EDİLECEK

DEM'in ardından saat 09.50 itibarıyla AK Parti heyetini kabul edecek olan MHP'nin bayramlaşma programı Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ile devam edecek.