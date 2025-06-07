MHP ile DEM Parti bayramlaştı: Meclis açıldıktan sonra süreç hızlanacak

MHP ile DEM Parti bayramlaştı: Meclis açıldıktan sonra süreç hızlanacak
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MHP ile DEM Parti bayramlaştı: Meclis açıldıktan sonra süreç hızlanacak
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Siyasi parti heyetleri arasındaki bayramlaşma süreci başladı. İlk bayramlaşmayı DSP heyetinin kabulüyle başlatan MHP sonrasında ise genel merkezde DEM Parti heyetini kabul etti. Aynı dakikalarda Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz başkanlığındaki bir başka heyet de DEM Parti'yi ziyaret etti. MHP, Terörsüz Türkiye hedefine ilişkin olarak, "Meclis açıldıktan sonra süreç hızlanacak" mesajını verdi.

Türkiye'de faaliyet gösteren bazı siyasi partilerin heyetleri, Kurban Bayramı dolayısıyla bugün karşılıklı olarak parti genel merkezlerine ziyaretlerde bulunacak.

İLK OLARAK DSP HEYETİ KABUL EDİLDİ

İlk bayramlaşmayı saat 09.00'da DSP heyetinin kabulüyle başlatan Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu başkanlığındaki MHP, sonrasında ise DEM Parti heyetini kabul etti. Aynı dakikalarda ise Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'ın başkanlık ettiği MHP heyeti, DEM Parti'yi ziyaret etti.

MHP ile DEM Parti bayramlaştı: Meclis açıldıktan sonra süreç hızlanacak

"MECLİS AÇILDIKTAN SONRA SÜREÇ HIZLANACAK"

DEM Parti heyeti sürecin barış ve kardeşlik getireceğini kaydederken, MHP heyeti de sürecin güzel sonuçlar doğuracağını ifade ederek, "Meclis açıldıktan sonra süreç hızlanacak" mesajını verdi.

MHP ile DEM Parti bayramlaştı: Meclis açıldıktan sonra süreç hızlanacak

DEM'İN ARDINDAN AK PARTİ HEYETİ KABUL EDİLECEK

DEM'in ardından saat 09.50 itibarıyla AK Parti heyetini kabul edecek olan MHP'nin bayramlaşma programı Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ile devam edecek.

Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıSerkan K.:

Yazıklar olsun…

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Haber YorumlarıSüleyman Yazar:

hani bu parti kapailmaliydi

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Haber YorumlarıTürkmen Beyi:

MHP demleniyor, Akkoyunlar alkışlıyor. Ne günlere kaldık. Çakma milliyetçiler. Atatürk ün izinden gitmeyen ne milliyetçiler, ne Türkdür ne de adamdır.

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Haber YorumlarıJon snow:

Ya meclis allah seni napmasn ,senelerdir süren problemi halletmek yerine siz tatile çıkmayı mi tercih ediyorsunuz .halledin bitirin gerekirse gece gündüz çalışmanız gerekiyor be kardeşim .birileri provakasyn yapmasın kardeşim neyi bekliyorsunz.

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Haber YorumlarıAhmet Mahfuz:

Yeşil ışık yanıyor tam geçerken aniden kırmızı oluyor. 100 metre ilerde ellerinde joystickle bekleyen trafikçiler cezayı basıyor. Yeşil de geçmek istiyoruz kırmızıda değil ama ceza yememiz için bişeyler oluyor sanki. Çocuklarımızın rızkını bu şekilde elimizde alıyorlar. Lütfen yardım edin CHP MHP DEM yetkilileri

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MHP ile DEM Parti bayramlaştı: Meclis açıldıktan sonra süreç hızlanacak

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